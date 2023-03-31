Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
31 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Крис Ноблох
История личных встреч
|30.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 6-й матч
|4 : 5
|26.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 5-й матч
|6 : 3
|24.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 4-й матч
|4 : 5 ОТ
|22.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 3-й матч
|3 : 2 ОТ
|20.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 2
|18.04.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Запад. 1-й матч
|3 : 4 ОТ
|05.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|10.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|17.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5