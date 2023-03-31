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Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
31 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Брэндон Шредер (Санборн, США);
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
Канада Тодд Маклеллан
Канада Крис Ноблох
История личных встреч
30.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 6-й матч Лос-Анджелес Кингз4 : 5Эдмонтон Ойлерз
26.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 5-й матч Эдмонтон Ойлерз6 : 3Лос-Анджелес Кингз
24.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 4-й матч Лос-Анджелес Кингз4 : 5 ОТЭдмонтон Ойлерз
22.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 3-й матч Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
20.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 2-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
18.04.2023 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Запад. 1-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТЛос-Анджелес Кингз
05.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 3Эдмонтон Ойлерз
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 0Лос-Анджелес Кингз
10.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3Эдмонтон Ойлерз
17.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3Лос-Анджелес Кингз
29.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Лос-Анджелес Кингз
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 1
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Лос-Анджелес Кингз
29.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Эдмонтон Ойлерз
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Эдмонтон Ойлерз
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Эдмонтон Ойлерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5

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