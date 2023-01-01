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Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
31 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
США Джон Хайнс
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
12.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд1 : 3Виннипег Джетс
09.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Миннесота Уайлд
28.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Миннесота Уайлд
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 1Виннипег Джетс
17.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Миннесота Уайлд
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 0Миннесота Уайлд
26.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 1Виннипег Джетс
20.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 5 ОТВиннипег Джетс
04.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 ОТВиннипег Джетс
21.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд0 : 6Виннипег Джетс
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2
22.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТ
20.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТМиннесота Уайлд
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Миннесота Уайлд
28.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТВиннипег Джетс
23.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1
21.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
19.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3 ОТ
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 2

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