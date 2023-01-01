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США U20 - Словакия U20 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
31 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
США U20
Словакия U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Словакия U20, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США U20
Словакия U20
Главные тренеры
США Дэвид Карл
Словакия Иван Фенеш
История личных встреч
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Словакия U206 : 3США U20
03.01.2021 U20 ЧМ-2021 1/4 финала США U205 : 2Словакия U20
27.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа B США U202 : 1Словакия U20
29.12.2017 U20 ЧМ-2018 Группа A США U202 : 3Словакия U20
29.12.2016 U20 ЧМ-2017 Группа B. 3-й тур Словакия U202 : 5США U20
30.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа A. 3-й тур США U203 : 0Словакия U20
28.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа A. 2-й тур США U206 : 3Словакия U20
31.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа B. 5-й тур США U209 : 3Словакия U20
29.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа A. 3-й тур США U206 : 1Словакия U20
27.12.2009 U20 ЧМ-2010 Группа A. 1-й тур Словакия U203 : 7США U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 4 БСША U20
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 11США U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B США U204 : 1
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 За 3-е место США U208 : 7 ОТ
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала США U202 : 6
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 4 : 8Словакия U20
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Словакия U203 : 0
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Словакия U206 : 2
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 4 : 3 ОТСловакия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B 4 : 3 БСловакия U20

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