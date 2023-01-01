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Швеция U20 - Финляндия U20 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
31 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Швеция U20
Финляндия U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Финляндия U20, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция U20
Финляндия U20
Главные тренеры
Швеция Магнус Хевелид
Финляндия Лаури Миккола
История личных встреч
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала Финляндия U202 : 3Швеция U20
20.08.2022 U20 ЧМ-2022 1/2 финала Швеция U200 : 1Финляндия U20
02.01.2021 U20 ЧМ-2021 1/4 финала Финляндия U203 : 2Швеция U20
05.01.2020 U20 ЧМ-2020 За 3-е место Швеция U203 : 2Финляндия U20
26.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа A Швеция U203 : 2 ОТФинляндия U20
27.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа B Финляндия U201 : 2Швеция U20
30.12.2016 U20 ЧМ-2017 Группа A. 4-й тур Финляндия U201 : 3Швеция U20
04.01.2016 U20 ЧМ-2016 1/2 финала Швеция U201 : 2Финляндия U20
02.01.2015 U20 ЧМ-2015 1/4 финала Швеция U206 : 3Финляндия U20
05.01.2014 U20 ЧМ-2014 Финал Швеция U202 : 3 ОТФинляндия U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2Швеция U20
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 5Швеция U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Швеция U206 : 0
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 За 3-е место 8 : 7 ОТШвеция U20
04.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала 2 : 1 ОТШвеция U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 4Финляндия U20
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Финляндия U203 : 4
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Финляндия U202 : 5
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала Финляндия U202 : 3Швеция U20
01.01.2023 U20 ЧМ-2023 Группа B 6 : 2Финляндия U20

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