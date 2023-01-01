Швеция U20 - Финляндия U20 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
31 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Финляндия U20, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
Финляндия U20
Главные тренеры
|Магнус Хевелид
|Лаури Миккола
История личных встреч
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|20.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|1/2 финала
|0 : 1
|02.01.2021
|U20 ЧМ-2021
|1/4 финала
|3 : 2
|05.01.2020
|U20 ЧМ-2020
|За 3-е место
|3 : 2
|26.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа A
|3 : 2 ОТ
|27.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа B
|1 : 2
|30.12.2016
|U20 ЧМ-2017
|Группа A. 4-й тур
|1 : 3
|04.01.2016
|U20 ЧМ-2016
|1/2 финала
|1 : 2
|02.01.2015
|U20 ЧМ-2015
|1/4 финала
|6 : 3
|05.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|Финал
|2 : 3 ОТ
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 5
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 4
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3
|01.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2