Чехия U20 - Швейцария U20 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
31 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия U20 - Швейцария U20, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия U20
Швейцария U20
Главные тренеры
|Патрик Аугуста
|Марцель Енни
История личных встреч
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1
|27.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа A
|2 : 1 ОТ
|31.12.2017
|U20 ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 6
|27.12.2016
|U20 ЧМ-2017
|Группа A. 2-й тур
|3 : 4 ОТ
|28.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа B. 2-й тур
|2 : 5
|04.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|За 5-е место
|4 : 3
|31.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа A. 5-й тур
|3 : 4 ОТ
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 4 Б
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 8
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 1 ОТ
|30.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 11
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 0
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|4 : 3 Б