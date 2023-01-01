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Чехия U20 - Швейцария U20 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
31 Декабря 2023 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа B
Чехия U20
Швейцария U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия U20 - Швейцария U20, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия U20
Швейцария U20
Главные тренеры
Чехия Патрик Аугуста
Швейцария Марцель Енни
История личных встреч
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала Чехия U209 : 1Швейцария U20
27.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа A Чехия U202 : 1 ОТШвейцария U20
31.12.2017 U20 ЧМ-2018 Группа B Швейцария U203 : 6Чехия U20
27.12.2016 U20 ЧМ-2017 Группа A. 2-й тур Чехия U203 : 4 ОТШвейцария U20
28.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа B. 2-й тур Чехия U202 : 5Швейцария U20
04.01.2013 U20 ЧМ-2013 За 5-е место Чехия U204 : 3Швейцария U20
31.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа A. 5-й тур Швейцария U203 : 4 ОТЧехия U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Чехия U203 : 4 Б
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 1 : 8Чехия U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2Чехия U20
06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал Чехия U202 : 3 ОТ
04.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала Чехия U202 : 1 ОТ
30.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Швейцария U206 : 2
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B Швейцария U203 : 11
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 0Швейцария U20
02.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала Чехия U209 : 1Швейцария U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа B Швейцария U204 : 3 Б

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