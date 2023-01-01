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Канада U20 - Германия U20 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
31 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Канада U20
Германия U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Германия U20, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада U20
Германия U20
Главные тренеры
Канада Алан Летанг
Германия Тобиас Абштрайтер
История личных встреч
29.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Канада U2011 : 2Германия U20
27.12.2020 U20 ЧМ-2021 Группа A Германия U202 : 16Канада U20
30.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа B Германия U201 : 4Канада U20
28.12.2014 U20 ЧМ-2015 Группа A. 2-й тур Германия U200 : 4Канада U20
26.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа A. 1-й тур Германия U202 : 7Канада U20
26.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа B. 1-й тур Германия U203 : 9Канада U20
30.12.2008 U20 ЧМ-2009 Группа A. 3-й тур Германия U201 : 5Канада U20
29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Канада U200 : 2
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 10Канада U20
26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 2 : 5Канада U20
06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал 2 : 3 ОТКанада U20
05.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/2 финала 2 : 6Канада U20
28.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A Германия U200 : 5
27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 3 : 4Германия U20
03.01.2023 U20 ЧМ-2023 1/4 финала 11 : 1Германия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A 8 : 1Германия U20
31.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A Германия U204 : 2

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