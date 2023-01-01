Канада U20 - Германия U20 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
31 Декабря 2023 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, Группа A
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Германия U20, которое состоится 31 Декабря 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада U20
Германия U20
Главные тренеры
|Алан Летанг
|Тобиас Абштрайтер
История личных встреч
|29.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|11 : 2
|27.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 16
|30.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа B
|1 : 4
|28.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа A. 2-й тур
|0 : 4
|26.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа A. 1-й тур
|2 : 7
|26.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа B. 1-й тур
|3 : 9
|30.12.2008
|U20 ЧМ-2009
|Группа A. 3-й тур
|1 : 5
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 10
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/2 финала
|2 : 6
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 5
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|11 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|8 : 1
|31.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 2