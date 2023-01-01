Ливерпуль - Ньюкасл 01 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
01 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 01 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|3
|пз
|Ватару Эндо
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|11
|нп
|Мохамед Салах
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|18
|нп
|Коди Гакпо
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|4
|зщ
|Свен Ботман
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|36
|пз
|Шон Лонгстафф
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Эдди Хау
История личных встреч
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 3
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 1
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|16.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
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