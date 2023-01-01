Ливерпуль - Ньюкасл 01 Января прямая трансляция

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2023 год подарил множество классных и эпичных матчей. В нашей памяти осталось огромное количество моментов: от ярких игр в РПЛ до финалов еврокубков. Авторы «Чемпионата» вспоминают самые запоминающиеся для себя встречи года.А вы можете выбрать лучшую из них!Рейтинг Шоу «Спартака» с девятью голами или разнос «МЮ» 7:0? Выбираем лучший матч 2023 года 0'Boxing Day – волшебное время для английского футбола. Оно ассоциируется с рождеством и массой матчей в АПЛ. Но что вы знаете об этом дне?Предлагаем пройти тест от «Чемпионата» и проверить свои знанияТест Угадаете факты о Boxing Day? Хардкорный тест для поклонников АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.