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Ливерпуль - Ньюкасл 01 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
01 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 01 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
2 Англия зщ Джозеф Гомес
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
3 Япония пз Ватару Эндо
17 Англия пз Кёртис Джонс
11 Египет нп Мохамед Салах
9 Уругвай нп Дарвин Нуньес
18 Нидерланды нп Коди Гакпо
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
33 Англия зщ Дэн Бёрн
36 Англия пз Шон Лонгстафф
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Англия Эдди Хау
История личных встреч
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Ливерпуль
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Ливерпуль
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Ливерпуль
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Ливерпуль
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Ливерпуль
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль1 : 1
20.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль5 : 1
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль0 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа E. 6-й тур 2 : 1Ливерпуль
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала 1 : 1 4 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2
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