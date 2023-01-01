Сандерленд - Престон Норт Энд 01 Января прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
01 Января 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Престон Норт Энд, которое состоится 01 Января 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Майкл Бил
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 3
|01.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|0 : 0
|17.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 2
|30.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 2
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 5
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 3