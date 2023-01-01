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Сандерленд - Престон Норт Энд 01 Января прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
01 Января 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Сандерленд
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Престон Норт Энд, которое состоится 01 Января 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
АнглияМайкл Бил
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турПрестон Норт Энд2 : 1Сандерленд
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турПрестон Норт Энд0 : 3Сандерленд
01.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСандерленд0 : 0Престон Норт Энд
17.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турСандерленд0 : 2Престон Норт Энд
30.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турПрестон Норт Энд2 : 2Сандерленд
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур1 : 1Сандерленд
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур0 : 1Сандерленд
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСандерленд0 : 3
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 0Сандерленд
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСандерленд1 : 0
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турПрестон Норт Энд0 : 1
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турПрестон Норт Энд2 : 1
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур2 : 1Престон Норт Энд
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турПрестон Норт Энд1 : 5
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 3Престон Норт Энд

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