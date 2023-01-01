Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 01 Января прямая трансляция
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|01.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 3
|28.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 2
|20.10.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|0 : 0
|08.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|5 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|3 : 0
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|07.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|5 : 0
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|17.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2