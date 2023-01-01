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Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион 01 Января прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Суонси Сити
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турВест Бромвич Альбион3 : 2Суонси Сити
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турСуонси Сити3 : 2Вест Бромвич Альбион
01.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турВест Бромвич Альбион2 : 3Суонси Сити
28.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Суонси Сити
20.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турСуонси Сити2 : 1Вест Бромвич Альбион
07.03.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турСуонси Сити0 : 0Вест Бромвич Альбион
08.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турВест Бромвич Альбион5 : 1Суонси Сити
13.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турВест Бромвич Альбион3 : 0Суонси Сити
28.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турСуонси Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
07.04.2018Англия - Премьер-лига33-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Суонси Сити
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур2 : 2Суонси Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур5 : 0Суонси Сити
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСуонси Сити2 : 1
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСуонси Сити1 : 2
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Суонси Сити
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турВест Бромвич Альбион1 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур1 : 0Вест Бромвич Альбион
17.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турВест Бромвич Альбион1 : 1
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 2Вест Бромвич Альбион

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