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Блэкберн Роверс - Ротерхэм Юнайтед 01 Января прямая трансляция

01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Блэкберн Роверс
Ротерхэм Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турРотерхэм Юнайтед2 : 2Блэкберн Роверс
14.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турРотерхэм Юнайтед4 : 0Блэкберн Роверс
08.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 14-й турБлэкберн Роверс3 : 0Ротерхэм Юнайтед
01.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Блэкберн Роверс
16.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБлэкберн Роверс2 : 1Ротерхэм Юнайтед
02.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турРотерхэм Юнайтед3 : 2Блэкберн Роверс
10.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турБлэкберн Роверс1 : 1Ротерхэм Юнайтед
01.01.2018Англия - Первая лигаПервая лига. 26-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Блэкберн Роверс
26.09.2017Англия - Первая лигаПервая лига. 10-й турБлэкберн Роверс2 : 0Ротерхэм Юнайтед
11.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур3 : 2Блэкберн Роверс
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур3 : 0Блэкберн Роверс
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБлэкберн Роверс1 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур4 : 0Блэкберн Роверс
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБлэкберн Роверс2 : 1
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турРотерхэм Юнайтед1 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур3 : 0Ротерхэм Юнайтед
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур3 : 2Ротерхэм Юнайтед
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турРотерхэм Юнайтед0 : 2

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