Блэкберн Роверс - Ротерхэм Юнайтед 01 Января прямая трансляция
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Ротерхэм Юнайтед, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 2
|14.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|4 : 0
|08.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 14-й тур
|3 : 0
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|02.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|3 : 2
|10.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|01.01.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 26-й тур
|1 : 1
|26.09.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 10-й тур
|2 : 0
|11.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|3 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|4 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2