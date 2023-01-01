Лестер Сити - Хаддерсфилд Таун 01 Января прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|06.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 4
|22.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|01.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|16.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.01.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 0
|18.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 3
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 2
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 3