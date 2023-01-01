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Лестер Сити - Хаддерсфилд Таун 01 Января прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Лестер Сити
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турХаддерсфилд Таун0 : 1Лестер Сити
06.04.2019Англия - Премьер-лига33-й турХаддерсфилд Таун1 : 4Лестер Сити
22.09.2018Англия - Премьер-лига6-й турЛестер Сити3 : 1Хаддерсфилд Таун
01.01.2018Англия - Премьер-лига22-й турЛестер Сити3 : 0Хаддерсфилд Таун
16.09.2017Англия - Премьер-лига5-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Лестер Сити
12.02.2013Кубок Англии1/16 финалаЛестер Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
26.01.2013Кубок Англии1/16 финалаХаддерсфилд Таун1 : 1Лестер Сити
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур0 : 2Лестер Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 1Лестер Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛестер Сити3 : 0
18.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 3Лестер Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турЛестер Сити3 : 2
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турХаддерсфилд Таун1 : 2
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турХаддерсфилд Таун3 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур2 : 0Хаддерсфилд Таун
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турХаддерсфилд Таун1 : 3

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