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Мидлсбро - Ковентри Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Мидлсбро
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Ковентри Сити, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКовентри Сити3 : 0Мидлсбро
17.05.2023Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 2-й матчМидлсбро0 : 1Ковентри Сити
14.05.2023Англия - ЧемпионшипПлей-офф - 1/2 финала. 1-й матчКовентри Сити0 : 0Мидлсбро
08.05.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турМидлсбро1 : 1Ковентри Сити
01.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турКовентри Сити1 : 0Мидлсбро
29.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМидлсбро1 : 0Ковентри Сити
11.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКовентри Сити2 : 0Мидлсбро
02.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турКовентри Сити1 : 2Мидлсбро
27.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турМидлсбро2 : 0Ковентри Сити
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур1 : 2Мидлсбро
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 0Мидлсбро
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турМидлсбро1 : 0
19.12.2023Англия - Кубок лиги1/4 финала0 : 3Мидлсбро
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 2Мидлсбро
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турКовентри Сити2 : 2
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКовентри Сити2 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 3Ковентри Сити
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Ковентри Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКовентри Сити1 : 1

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