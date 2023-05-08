Мидлсбро - Ковентри Сити 01 Января прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Ковентри Сити, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0
|17.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 1
|01.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|29.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 2
|27.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|2 : 0
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 2
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1