Сток Сити - Ипсвич Таун 01 Января прямая трансляция
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0
|16.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 1
|08.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 0
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|4 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2