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Сток Сити - Ипсвич Таун 01 Января прямая трансляция

01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Сток Сити
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Ипсвич Таун, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турИпсвич Таун2 : 0Сток Сити
16.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турИпсвич Таун1 : 1Сток Сити
08.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСток Сити2 : 0Ипсвич Таун
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур1 : 1Сток Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 3Сток Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турСток Сити0 : 0
17.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур1 : 1Сток Сити
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турСток Сити1 : 1
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турИпсвич Таун0 : 0
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турИпсвич Таун1 : 1
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур4 : 0Ипсвич Таун
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турИпсвич Таун2 : 2
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 2Ипсвич Таун

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