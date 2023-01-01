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Норвич Сити - Саутгемптон 01 Января прямая трансляция

01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Норвич Сити
Саутгемптон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Саутгемптон, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турСаутгемптон4 : 4Норвич Сити
25.02.2022Англия - Премьер-лига27-й турСаутгемптон2 : 0Норвич Сити
20.11.2021Англия - Премьер-лига12-й турНорвич Сити2 : 1Саутгемптон
19.06.2020Англия - Премьер-лига30-й турНорвич Сити0 : 3Саутгемптон
04.12.2019Англия - Премьер-лига15-й турСаутгемптон2 : 1Норвич Сити
18.01.2017Кубок Англии1/32 финала, переигровкиСаутгемптон1 : 0Норвич Сити
07.01.2017Кубок Англии1/32 финалаНорвич Сити2 : 2Саутгемптон
02.01.2016Англия - Премьер-лига20-й турНорвич Сити1 : 0Саутгемптон
30.08.2015Англия - Премьер-лига4-й турСаутгемптон3 : 0Норвич Сити
15.03.2014Англия - Премьер-лига30-й турСаутгемптон4 : 2Норвич Сити
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур1 : 0Норвич Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 0Норвич Сити
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турНорвич Сити2 : 0
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й тур2 : 2Норвич Сити
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турНорвич Сити3 : 1
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турСаутгемптон2 : 1
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турСаутгемптон5 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 1Саутгемптон
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСаутгемптон4 : 0
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 1Саутгемптон

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