Норвич Сити - Саутгемптон 01 Января прямая трансляция
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Саутгемптон, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|25.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|18.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала, переигровки
|1 : 0
|07.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|02.01.2016
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|30.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|15.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|5 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 1
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|4 : 0
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 1