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Лидс Юнайтед - Бирмингем Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Лидс Юнайтед
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Бирмингем Сити, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турБирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
29.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турБирмингем Сити4 : 5Лидс Юнайтед
19.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турЛидс Юнайтед1 : 0Бирмингем Сити
06.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турБирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
22.09.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турЛидс Юнайтед1 : 2Бирмингем Сити
30.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турБирмингем Сити1 : 0Лидс Юнайтед
12.09.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турЛидс Юнайтед2 : 0Бирмингем Сити
03.03.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турБирмингем Сити1 : 3Лидс Юнайтед
13.08.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турЛидс Юнайтед1 : 2Бирмингем Сити
12.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБирмингем Сити1 : 2Лидс Юнайтед
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур2 : 1Лидс Юнайтед
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛидс Юнайтед4 : 0
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турЛидс Юнайтед1 : 1
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турБирмингем Сити0 : 0
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турБирмингем Сити1 : 3
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур3 : 3Бирмингем Сити
18.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБирмингем Сити2 : 3
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур0 : 1Бирмингем Сити

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