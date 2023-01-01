Лидс Юнайтед - Бирмингем Сити 01 Января прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Бирмингем Сити, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 0
|29.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|4 : 5
|19.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|06.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|22.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 2
|30.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 0
|12.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|03.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|1 : 3
|13.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|12.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 2
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|4 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 3
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 3
|18.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 3
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1