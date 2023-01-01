Бристоль Сити - Миллуолл 01 Января прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Миллуолл, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 0
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|02.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|3 : 2
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 0
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 1
|23.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 3
|15.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 2
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 1
|10.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 4
|22.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 0
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 1
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 0
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|3 : 2