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Бристоль Сити - Миллуолл 01 Января прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Бристоль Сити
Миллуолл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Миллуолл, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
История личных встреч
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турМиллуолл0 : 1Бристоль Сити
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турМиллуолл0 : 0Бристоль Сити
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турБристоль Сити1 : 2Миллуолл
02.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турБристоль Сити3 : 2Миллуолл
29.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турМиллуолл1 : 0Бристоль Сити
01.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турМиллуолл4 : 1Бристоль Сити
23.01.2021Кубок Англии1/16 финалаМиллуолл0 : 3Бристоль Сити
15.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турБристоль Сити0 : 2Миллуолл
29.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турМиллуолл1 : 1Бристоль Сити
10.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турБристоль Сити1 : 2Миллуолл
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й тур0 : 0Бристоль Сити
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й тур1 : 4Бристоль Сити
22.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турБристоль Сити3 : 2
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турБристоль Сити1 : 0
12.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур2 : 1Бристоль Сити
29.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турМиллуолл1 : 0
26.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМиллуолл2 : 0
23.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й тур0 : 0Миллуолл
16.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турМиллуолл1 : 1
13.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й тур3 : 2Миллуолл

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