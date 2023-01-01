Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
01 Января 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 01 Января 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
|Ди Джей Смит
|Дон Гранато
История личных встреч
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|02.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|14.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|19.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 9