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Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
01 Января 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 01 Января 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
СШАДон Гранато
История личных встреч
25.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз4 : 6Баффало Сэйбрз
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз4 : 3 ОТОттава Сенаторз
02.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз3 : 1Баффало Сэйбрз
17.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз4 : 1Баффало Сэйбрз
14.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз4 : 1Оттава Сенаторз
18.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 3Оттава Сенаторз
26.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 0Баффало Сэйбрз
19.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз1 : 3Баффало Сэйбрз
19.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз7 : 4Баффало Сэйбрз
29.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз2 : 5Оттава Сенаторз
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 6
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Оттава Сенаторз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 4 ОТ
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 4Оттава Сенаторз
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Оттава Сенаторз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз3 : 2 ОТ
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз1 : 4
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз9 : 3
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБаффало Сэйбрз4 : 9

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