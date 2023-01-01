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Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Айлендерс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
01 Января 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 01 Января 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаЛэйн Ламберт
История личных встреч
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 7Питтсбург Пингвинз
10.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
21.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
18.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 4Питтсбург Пингвинз
28.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 1Питтсбург Пингвинз
15.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз6 : 3Нью-Йорк Айлендерс
13.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 4 БПиттсбург Пингвинз
27.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 1Питтсбург Пингвинз
27.05.2021НХЛ - плей-офф1/8 финала. 6-й матчНью-Йорк Айлендерс5 : 3Питтсбург Пингвинз
25.05.2021НХЛ - плей-офф1/8 финала. 5-й матчПиттсбург Пингвинз2 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 2
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 7Питтсбург Пингвинз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз2 : 1 Б
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатПиттсбург Пингвинз4 : 3
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 1
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 7Питтсбург Пингвинз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
21.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс3 : 1

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