Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Айлендерс 01 Января прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
01 Января 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 01 Января 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|10.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|21.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|18.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|28.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|15.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|27.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|27.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала. 6-й матч
|5 : 3
|25.05.2021
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала. 5-й матч
|2 : 3 ОТ
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1