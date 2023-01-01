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Даллас Старз - Чикаго Блэкхоукс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
01 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Чикаго Блэкхоукс

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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 01 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаЛюк Ричардсон
История личных встреч
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
29.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 4Даллас Старз
03.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 5Даллас Старз
23.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз3 : 4Чикаго Блэкхоукс
24.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз6 : 4Чикаго Блэкхоукс
11.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 6Даллас Старз
19.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс0 : 1 БДаллас Старз
19.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
11.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 5 ОТДаллас Старз
10.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс4 : 2Даллас Старз
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Даллас Старз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Даллас Старз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 3 ОТ
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 3 ОТ
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТ
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 5Чикаго Блэкхоукс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 5
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 2

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