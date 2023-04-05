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Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
01 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 01 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
СШАДэвид Куинн
История личных встреч
18.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 2 БКолорадо Эвеланш
07.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 6Колорадо Эвеланш
05.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
08.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 0Сан-Хосе Шаркс
01.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 2Сан-Хосе Шаркс
19.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 5Колорадо Эвеланш
14.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 2Сан-Хосе Шаркс
06.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 2Колорадо Эвеланш
04.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс4 : 5 ОТКолорадо Эвеланш
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Колорадо Эвеланш
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 1
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 4
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Колорадо Эвеланш
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс0 : 5
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Сан-Хосе Шаркс
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 4Сан-Хосе Шаркс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 5
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс1 : 4

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