Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 01 Января прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
01 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс, которое состоится 01 Января 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Джон Купер
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|08.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|19.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|29.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 5-й матч
|1 : 0
|06.07.2021
|НХЛ - плей-офф
|Кубок Стэнли. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ