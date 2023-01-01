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Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
01 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс, которое состоится 01 Января 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаДжон Купер
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
08.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
22.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
19.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 3Монреаль Канадиенс
29.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Монреаль Канадиенс
18.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
03.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 БМонреаль Канадиенс
29.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
08.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 3Тампа-Бэй Лайтнинг
08.07.2021НХЛ - плей-оффКубок Стэнли. 5-й матчТампа-Бэй Лайтнинг1 : 0Монреаль Канадиенс
06.07.2021НХЛ - плей-оффКубок Стэнли. 4-й матчМонреаль Канадиенс3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг1 : 5
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 3
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2 БТампа-Бэй Лайтнинг
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 4
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг6 : 1
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Монреаль Канадиенс
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 3Монреаль Канадиенс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Монреаль Канадиенс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс

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