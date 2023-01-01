Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 01 Января прямая трансляция
Стадион: Ти-Мобайл Парк (Сиэтл, США), вместимость: 30144
01 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс, которое состоится 01 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Парк (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Дэйв Хэкстол
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|11.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|14.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|02.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|31.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|13.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3