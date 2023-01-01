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Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Ти-Мобайл Парк (Сиэтл, США), вместимость: 30144
01 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Вегас Голден Найтс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Вегас Голден Найтс, которое состоится 01 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Мобайл Парк (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
КанадаДэйв Хэкстол
КанадаБрюс Кэссиди
История личных встреч
11.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс4 : 1Сиэтл Кракен
14.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен1 : 3Вегас Голден Найтс
12.04.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс4 : 1Сиэтл Кракен
26.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс2 : 4Сиэтл Кракен
16.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен2 : 5Вегас Голден Найтс
02.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен2 : 5Вегас Голден Найтс
31.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен0 : 3Вегас Голден Найтс
10.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс4 : 2Сиэтл Кракен
13.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс4 : 3Сиэтл Кракен
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСиэтл Кракен2 : 1 ОТ
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Сиэтл Кракен
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Сиэтл Кракен
21.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Сиэтл Кракен
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТСиэтл Кракен
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВегас Голден Найтс3 : 2
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 2Вегас Голден Найтс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Вегас Голден Найтс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4Вегас Голден Найтс
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Вегас Голден Найтс

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