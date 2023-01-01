Плимут Аргайл - Уотфорд 01 Января прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Уотфорд, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|3 : 3
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|3 : 2
|13.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 0
|29.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 4
|23.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|16.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 5
|12.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2