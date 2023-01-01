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Плимут Аргайл - Уотфорд 01 Января прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
01 Января 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Плимут Аргайл
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Уотфорд, которое состоится 01 Января 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
12.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Уотфорд0 : 0Плимут Аргайл
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур 2 : 2Плимут Аргайл
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Плимут Аргайл3 : 3
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Плимут Аргайл3 : 2
13.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
29.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Уотфорд1 : 1
26.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Уотфорд1 : 4
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур 1 : 2Уотфорд
16.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур 1 : 5Уотфорд
12.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Уотфорд1 : 2

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