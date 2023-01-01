Хетафе - Райо Вальекано 02 Января прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Райо Вальекано, которое состоится 02 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|16
|зщ
|Диего Рико
|20
|пз
|Неманья Максимович
|5
|пз
|Луис Милья
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|7
|нп
|Хайме Мата
|19
|нп
|Борха Майораль
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|16
|зщ
|Абдул Мумин
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|12
|зщ
|Луис Эспино
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|14
|пз
|Кике Перес
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|22
|нп
|Рауль де Томас
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Франсиско Родригес
История личных встреч
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|14.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 0
|22.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|2 : 0
|01.04.2016
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|16.12.2015
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 1
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|15.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 2
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0