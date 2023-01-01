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Хетафе - Райо Вальекано 02 Января прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
02 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Хетафе
Райо Вальекано

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Райо Вальекано, которое состоится 02 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Райо Вальекано
Мадрид
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
4 Уругвай зщ Гастон Альварес
16 Испания зщ Диего Рико
20 Сербия пз Неманья Максимович
5 Испания пз Луис Милья
12 Англия нп Мэйсон Гринвуд
7 Испания нп Хайме Мата
19 Испания нп Борха Майораль
14 Испания нп Хуанми Латаса
1 Северная Македония вр Столе Димитриевски
20 Албания зщ Иван Балиу
16 Гана зщ Абдул Мумин
24 Франция зщ Флорьян Лежён
12 Уругвай зщ Луис Эспино
23 Испания пз Оскар Мартин
17 Испания пз Унай Лопес
14 Испания пз Кике Перес
7 Испания нп Иси Паласон
18 Испания нп Альваро Гарсия
22 Испания нп Рауль де Томас
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
12.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Хетафе1 : 1Райо Вальекано
14.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано0 : 0Хетафе
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Хетафе0 : 0Райо Вальекано
18.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано3 : 0Хетафе
23.02.2019 Испания - Примера 25-й тур Хетафе2 : 1Райо Вальекано
21.10.2018 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано1 : 2Хетафе
25.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 27-й тур Хетафе1 : 0Райо Вальекано
22.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Райо Вальекано2 : 0Хетафе
01.04.2016 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 0Хетафе
16.12.2015 Кубок Испании 1/16 финала. 2-й матч Хетафе3 : 1Райо Вальекано
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 3 : 3Хетафе
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 0 : 3Хетафе
08.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Хетафе1 : 0
05.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 2Хетафе
01.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 2 : 0Хетафе
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано0 : 1
15.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 1 : 0Райо Вальекано
11.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано0 : 0
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 2Райо Вальекано
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 4 : 0Райо Вальекано

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