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Валенсия - Вильярреал 02 Января прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
02 Января 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Валенсия
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 02 Января 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
5 Бразилия зщ Габриэл Паулиста
3 Испания зщ Кристьян Москера
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
18 Испания пз Хосе Луис Вайя
6 Испания пз Уго Гильямон
8 Испания пз Хави Герра
7 Испания нп Серхи Канос
16 Испания нп Диего Лопес
9 Испания нп Уго Дуро
13 Швеция вр Филип Йоргенсен
26 Испания зщ Адрия Альтимира
2 Италия зщ Маттео Габбиа
5 Испания зщ Хорхе Куэнка
18 Испания зщ Альберто Морено
37 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Дани Парехо
6 Франция пз Этьен Капу
27 Испания нп Ильяс Ахомаш
7 Испания нп Херар Морено
15 Испания нп Хосе Луис Моралес
Главные тренеры
Испания Рубен Бараха
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Валенсия1 : 1Вильярреал
31.12.2022 Испания - Примера 15-й тур Вильярреал2 : 1Валенсия
19.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Вильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Валенсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Валенсия2 : 1Вильярреал
18.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Вильярреал2 : 1Валенсия
28.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Вильярреал2 : 0Валенсия
30.11.2019 Испания - Примера 15-й тур Валенсия2 : 1Вильярреал
18.04.2019 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Валенсия2 : 0Вильярреал
11.04.2019 Лига Европы 1/4 финала. 1-й матч Вильярреал1 : 3Валенсия
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 0 : 1Валенсия
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Валенсия1 : 1
08.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 1 : 0Валенсия
05.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1Валенсия
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 2 : 1Валенсия
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Вильярреал3 : 2
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 4 : 1Вильярреал
14.12.2023 Лига Европы Группа F. 6-й тур 2 : 3Вильярреал
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал0 : 3
06.12.2023 Лига Европы Группа F. 3-й тур Вильярреал0 : 0

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