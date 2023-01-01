Валенсия - Вильярреал 02 Января прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
02 Января 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вильярреал, которое состоится 02 Января 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вильярреал
Вильярреал
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|6
|пз
|Уго Гильямон
|8
|пз
|Хави Герра
|7
|нп
|Серхи Канос
|16
|нп
|Диего Лопес
|9
|нп
|Уго Дуро
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|26
|зщ
|Адрия Альтимира
|2
|зщ
|Маттео Габбиа
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|18
|зщ
|Альберто Морено
|37
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Дани Парехо
|6
|пз
|Этьен Капу
|27
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Херар Морено
|15
|нп
|Хосе Луис Моралес
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|18.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|11.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 3
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|05.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0