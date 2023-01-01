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Реал Сосьедад - Алавес 02 Января прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
02 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Реал Сосьедад
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Алавес, которое состоится 02 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Алавес
Витория
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Испания зщ Альваро Одриосола
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Шотландия зщ Киран Тирни
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
23 Испания пз Брайс Мендес
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
19 Нигерия нп Умар Садик
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
19 Сербия зщ Никола Мараш
16 Испания зщ Рафа Марин
27 Испания зщ Хавьер Лопес
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
11 Испания нп Луис Риоха
21 Алжир нп Абдеррахман Реббах
32 Испания нп Саму Омородион
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
13.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад1 : 0Алавес
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 1Реал Сосьедад
21.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Реал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Алавес0 : 0Реал Сосьедад
18.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Алавес2 : 0Реал Сосьедад
26.09.2019 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад3 : 0Алавес
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Алавес0 : 1Реал Сосьедад
21.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 1Алавес
04.03.2018 Испания - Примера 27-й тур Реал Сосьедад2 : 1Алавес
14.10.2017 Испания - Примера 8-й тур Алавес0 : 2Реал Сосьедад
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 0 : 0Реал Сосьедад
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 0
12.12.2023 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур 0 : 0Реал Сосьедад
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 0 : 3Реал Сосьедад
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1Реал Сосьедад
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Алавес0 : 1
18.12.2023 Испания - Примера 17-й тур 3 : 0Алавес
09.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Алавес0 : 1
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 0 : 1Алавес
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур 0 : 0Алавес
Текстовая трансляция
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2023-й подарил нам множество интересных сюжетов. В том числе футбольных. Некоторые из них длятся не первый год, а какие-то только родились.Может, вы рады за Гвардиолу, выигравшего ЛЧ? Или удивлены разборкам в «Спартаке»? Голосуйте!Рейтинг Месси в США, звёзды в Саудовской Аравии или золото «Баварии»? Главные сюжеты 2023 года 0'Захарян регулярно получает игровую практику, в последнее время часто выходит в стартовом составе. Но при этом у Арсена всего одно результативное действие – голевой пас в матче с «Вильярреалом».Уже пора бить тревогу? Или подождём? Захарян не забивает в Испании. Что происходит? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.

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