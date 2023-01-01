Реал Сосьедад - Алавес 02 Января прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
02 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Алавес, которое состоится 02 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Алавес
Витория
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Альваро Одриосола
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Киран Тирни
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Умар Садик
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|19
|зщ
|Никола Мараш
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|11
|нп
|Луис Риоха
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|32
|нп
|Саму Омородион
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|04.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|14.10.2017
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
2023-й подарил нам множество интересных сюжетов. В том числе футбольных. Некоторые из них длятся не первый год, а какие-то только родились.Может, вы рады за Гвардиолу, выигравшего ЛЧ? Или удивлены разборкам в «Спартаке»? Голосуйте!Рейтинг Месси в США, звёзды в Саудовской Аравии или золото «Баварии»? Главные сюжеты 2023 года 0'Захарян регулярно получает игровую практику, в последнее время часто выходит в стартовом составе. Но при этом у Арсена всего одно результативное действие – голевой пас в матче с «Вильярреалом».Уже пора бить тревогу? Или подождём? Захарян не забивает в Испании. Что происходит? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.