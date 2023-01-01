Реал Сосьедад - Алавес 02 Января прямая трансляция

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2023-й подарил нам множество интересных сюжетов. В том числе футбольных. Некоторые из них длятся не первый год, а какие-то только родились.Может, вы рады за Гвардиолу, выигравшего ЛЧ? Или удивлены разборкам в «Спартаке»? Голосуйте!Рейтинг Месси в США, звёзды в Саудовской Аравии или золото «Баварии»? Главные сюжеты 2023 года 0'Захарян регулярно получает игровую практику, в последнее время часто выходит в стартовом составе. Но при этом у Арсена всего одно результативное действие – голевой пас в матче с «Вильярреалом».Уже пора бить тревогу? Или подождём? Захарян не забивает в Испании. Что происходит? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.