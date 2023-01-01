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Милан - Кальяри 02 Января прямая трансляция

02 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Милан
Кальяри

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кальяри, которое состоится 02 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Клаудио Раньери
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Кальяри1 : 3Милан
19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Кальяри0 : 1Милан
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Милан4 : 1Кальяри
16.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Милан0 : 0Кальяри
18.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 2Милан
01.08.2020 Италия - Серия А 38-й тур Милан3 : 0Кальяри
11.01.2020 Италия - Серия А 19-й тур Кальяри0 : 2Милан
10.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Милан3 : 0Кальяри
16.09.2018 Италия - Серия А 4-й тур Кальяри1 : 1Милан
21.01.2018 Италия - Серия А 21-й тур Кальяри1 : 2Милан
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Милан1 : 0
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур 2 : 2Милан
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Милан3 : 0
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур 1 : 2Милан
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 3 : 2Милан
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 0
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур 2 : 0Кальяри
16.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 2 : 1Кальяри
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Кальяри2 : 1
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 1 : 0Кальяри

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