Милан - Кальяри 02 Января прямая трансляция
02 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кальяри, которое состоится 02 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Кальяри
Кальяри
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Клаудио Раньери
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|16.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|18.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 0
|11.01.2020
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 2
|10.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|3 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|21.01.2018
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 1
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0