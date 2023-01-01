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Словакия U20 - Финляндия U20 02 Января прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
02 Января 2024 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
Словакия U20
Финляндия U20

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Финляндия U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U20
Финляндия U20
Главные тренеры
СловакияИван Фенеш
ФинляндияЛаури Миккола
История личных встреч
27.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BФинляндия U205 : 2Словакия U20
14.08.2022U20 ЧМ-2022Группа AФинляндия U209 : 3Словакия U20
30.12.2020U20 ЧМ-2021Группа AФинляндия U206 : 0Словакия U20
28.12.2019U20 ЧМ-2020Группа AФинляндия U208 : 1Словакия U20
30.12.2018U20 ЧМ-2019Группа BСловакия U201 : 5Финляндия U20
31.12.2017U20 ЧМ-2018Группа AФинляндия U205 : 2Словакия U20
30.12.2015U20 ЧМ-2016Группа B. 4-й турСловакия U203 : 8Финляндия U20
28.12.2014U20 ЧМ-2015Группа A. 2-й турСловакия U202 : 1Финляндия U20
04.01.2013U20 ЧМ-2013Утешительный раунд. 2-й турФинляндия U2011 : 4Словакия U20
03.01.2012U20 ЧМ-20121/4 финалаФинляндия U208 : 5Словакия U20
31.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B10 : 2Словакия U20
29.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B4 : 8Словакия U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BСловакия U203 : 0
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BСловакия U206 : 2
03.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финала4 : 3 ОТСловакия U20
31.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A4 : 5 БФинляндия U20
29.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A0 : 4Финляндия U20
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AФинляндия U203 : 4
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AФинляндия U202 : 5
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финалаФинляндия U202 : 3

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