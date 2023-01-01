Словакия U20 - Финляндия U20 02 Января прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
02 Января 2024 года в 14:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Словакия U20 - Финляндия U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия U20
Финляндия U20
Главные тренеры
|Иван Фенеш
|Лаури Миккола
История личных встреч
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 2
|14.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа A
|9 : 3
|30.12.2020
|U20 ЧМ-2021
|Группа A
|6 : 0
|28.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа A
|8 : 1
|30.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа B
|1 : 5
|31.12.2017
|U20 ЧМ-2018
|Группа A
|5 : 2
|30.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа B. 4-й тур
|3 : 8
|28.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|04.01.2013
|U20 ЧМ-2013
|Утешительный раунд. 2-й тур
|11 : 4
|03.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|1/4 финала
|8 : 5
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|10 : 2
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 8
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 0
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|03.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|4 : 3 ОТ
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 5 Б
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 4
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 4
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|2 : 3