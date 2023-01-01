Канада U20 - Чехия U20 02 Января прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
02 Января 2024 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Чехия U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада U20
Чехия U20
Главные тренеры
|Алан Летанг
|Патрик Аугуста
История личных встреч
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 2
|19.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|1/2 финала
|5 : 2
|14.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа A
|5 : 1
|03.01.2021
|U20 ЧМ-2021
|1/4 финала
|3 : 0
|31.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа B
|7 : 2
|30.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа A
|5 : 1
|05.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|1/2 финала
|7 : 2
|03.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|1/4 финала
|5 : 3
|28.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа A. 3-й тур
|4 : 5 Б
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 3
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 10
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 5
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 2
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 4 Б
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 8
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|06.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Финал
|2 : 3 ОТ
Текстовая трансляция
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31 декабря в шведском Гётеборге завершился групповой этап МЧМ-2024 по хоккею. По его итогам восемь команд прошли в плей-офф, где начнут выяснять отношения с четвертьфинала.Представляем все четвертьфинальные пары Ремейк прошлогоднего финала и подарок сборной США. Все пары четвертьфиналов МЧМ-2024 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2024: Канада U20 — Чехия U20. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.