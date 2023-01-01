Канада U20 - Чехия U20 02 Января прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Чехия U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд Канада U20 Чехия U20 Главные тренеры Алан Летанг Патрик Аугуста

История личных встреч 06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал 2 : 3 ОТ 27.12.2022 U20 ЧМ-2023 Группа A 5 : 2 19.08.2022 U20 ЧМ-2022 1/2 финала 5 : 2 14.08.2022 U20 ЧМ-2022 Группа A 5 : 1 03.01.2021 U20 ЧМ-2021 1/4 финала 3 : 0 31.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа B 7 : 2 30.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа A 5 : 1 05.01.2018 U20 ЧМ-2018 1/2 финала 7 : 2 03.01.2017 U20 ЧМ-2017 1/4 финала 5 : 3 28.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа A. 3-й тур 4 : 5 Б 31.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 6 : 3 29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 2 27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 0 : 10 26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа A 2 : 5 06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал 2 : 3 ОТ 31.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 4 : 2 29.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 3 : 4 Б 27.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 1 : 8 26.12.2023 U20 ЧМ-2024 Группа B 6 : 2 06.01.2023 U20 ЧМ-2023 Финал 2 : 3 ОТ