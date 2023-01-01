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Канада U20 - Чехия U20 02 Января прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
02 Января 2024 года в 16:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
Канада U20
Чехия U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада U20 - Чехия U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада U20
Чехия U20
Главные тренеры
КанадаАлан Летанг
ЧехияПатрик Аугуста
История личных встреч
06.01.2023U20 ЧМ-2023ФиналЧехия U202 : 3 ОТКанада U20
27.12.2022U20 ЧМ-2023Группа AЧехия U205 : 2Канада U20
19.08.2022U20 ЧМ-20221/2 финалаКанада U205 : 2Чехия U20
14.08.2022U20 ЧМ-2022Группа AКанада U205 : 1Чехия U20
03.01.2021U20 ЧМ-20211/4 финалаКанада U203 : 0Чехия U20
31.12.2019U20 ЧМ-2020Группа BКанада U207 : 2Чехия U20
30.12.2018U20 ЧМ-2019Группа AКанада U205 : 1Чехия U20
05.01.2018U20 ЧМ-20181/2 финалаКанада U207 : 2Чехия U20
03.01.2017U20 ЧМ-20171/4 финалаКанада U205 : 3Чехия U20
28.12.2013U20 ЧМ-2014Группа A. 3-й турКанада U204 : 5 БЧехия U20
31.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AКанада U206 : 3
29.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AКанада U200 : 2
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A0 : 10Канада U20
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A2 : 5Канада U20
06.01.2023U20 ЧМ-2023ФиналЧехия U202 : 3 ОТКанада U20
31.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BЧехия U204 : 2
29.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BЧехия U203 : 4 Б
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B1 : 8Чехия U20
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B6 : 2Чехия U20
06.01.2023U20 ЧМ-2023ФиналЧехия U202 : 3 ОТКанада U20
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31 декабря в шведском Гётеборге завершился групповой этап МЧМ-2024 по хоккею. По его итогам восемь команд прошли в плей-офф, где начнут выяснять отношения с четвертьфинала.Представляем все четвертьфинальные пары Ремейк прошлогоднего финала и подарок сборной США. Все пары четвертьфиналов МЧМ-2024 0'Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2024: Канада U20 — Чехия U20. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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