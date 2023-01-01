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США U20 - Латвия U20 02 Января прямая трансляция

Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
02 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
США U20
Латвия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Латвия U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США U20
Латвия U20
Главные тренеры
СШАДэвид Карл
ЛатвияАртис Аболс
История личных встреч
27.12.2022U20 ЧМ-2023Группа BЛатвия U202 : 5США U20
26.12.2016U20 ЧМ-2017Группа B. 1-й турСША U206 : 1Латвия U20
03.01.2012U20 ЧМ-2012Утешительный раунд. 1-й турСША U2012 : 2Латвия U20
29.12.2009U20 ЧМ-2010Группа A. 3-й турЛатвия U201 : 12США U20
31.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BСША U2010 : 2
29.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B3 : 4 БСША U20
28.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B3 : 11США U20
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BСША U204 : 1
05.01.2023U20 ЧМ-2023За 3-е местоСША U208 : 7 ОТ
30.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A2 : 6Латвия U20
29.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AЛатвия U200 : 4
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AЛатвия U200 : 10
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A6 : 0Латвия U20
04.01.2023U20 ЧМ-2023Утешительный раунд2 : 4Латвия U20

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