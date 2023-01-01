США U20 - Латвия U20 02 Января прямая трансляция
Стадион: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция), вместимость: 7600
02 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США U20 - Латвия U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Фрёлундаборг (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США U20
Латвия U20
Главные тренеры
|Дэвид Карл
|Артис Аболс
История личных встреч
|27.12.2022
|U20 ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 5
|26.12.2016
|U20 ЧМ-2017
|Группа B. 1-й тур
|6 : 1
|03.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|Утешительный раунд. 1-й тур
|12 : 2
|29.12.2009
|U20 ЧМ-2010
|Группа A. 3-й тур
|1 : 12
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|10 : 2
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 4 Б
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 11
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 1
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|30.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 6
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 4
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 10
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|04.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|Утешительный раунд
|2 : 4