Швеция U20 - Швейцария U20 02 Января прямая трансляция
Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
02 Января 2024 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Швейцария U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
Швейцария U20
Главные тренеры
|Магнус Хевелид
|Марцель Енни
История личных встреч
|10.08.2022
|U20 ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 2
|28.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа A
|2 : 5
|03.01.2019
|U20 ЧМ-2019
|1/4 финала
|0 : 2
|30.12.2017
|U20 ЧМ-2018
|Группа B
|7 : 2
|29.12.2016
|U20 ЧМ-2017
|Группа A. 3-й тур
|2 : 4
|26.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа A. 1-й тур
|3 : 8
|31.12.2014
|U20 ЧМ-2015
|Группа B. 5-й тур
|1 : 5
|26.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа B. 1-й тур
|3 : 5
|28.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа A. 3-й тур
|3 : 2 Б
|29.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа A. 2-й тур
|4 : 3 Б
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 5 Б
|29.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 2
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 5
|26.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа A
|6 : 0
|05.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|За 3-е место
|8 : 7 ОТ
|31.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|4 : 2
|30.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 2
|28.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 11
|27.12.2023
|U20 ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 0
|02.01.2023
|U20 ЧМ-2023
|1/4 финала
|9 : 1