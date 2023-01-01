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Швеция U20 - Швейцария U20 02 Января прямая трансляция

Стадион: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция), вместимость: 12044
02 Января 2024 года в 21:30 (+03:00). U20 ЧМ-2024, 1/4 финала
Швеция U20
Швейцария U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция U20 - Швейцария U20, которое состоится 02 Января 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: Скандинавиум (Гётеборг, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция U20
Швейцария U20
Главные тренеры
ШвецияМагнус Хевелид
ШвейцарияМарцель Енни
История личных встреч
10.08.2022U20 ЧМ-2022Группа BШвеция U203 : 2Швейцария U20
28.12.2019U20 ЧМ-2020Группа AШвейцария U202 : 5Швеция U20
03.01.2019U20 ЧМ-20191/4 финалаШвеция U200 : 2Швейцария U20
30.12.2017U20 ЧМ-2018Группа BШвеция U207 : 2Швейцария U20
29.12.2016U20 ЧМ-2017Группа A. 3-й турШвейцария U202 : 4Швеция U20
26.12.2015U20 ЧМ-2016Группа A. 1-й турШвейцария U203 : 8Швеция U20
31.12.2014U20 ЧМ-2015Группа B. 5-й турШвейцария U201 : 5Швеция U20
26.12.2013U20 ЧМ-2014Группа B. 1-й турШвейцария U203 : 5Швеция U20
28.12.2012U20 ЧМ-2013Группа A. 3-й турШвеция U203 : 2 БШвейцария U20
29.12.2011U20 ЧМ-2012Группа A. 2-й турШвеция U204 : 3 БШвейцария U20
31.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AШвеция U204 : 5 Б
29.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A0 : 2Швеция U20
28.12.2023U20 ЧМ-2024Группа A0 : 5Швеция U20
26.12.2023U20 ЧМ-2024Группа AШвеция U206 : 0
05.01.2023U20 ЧМ-2023За 3-е место8 : 7 ОТШвеция U20
31.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B4 : 2Швейцария U20
30.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BШвейцария U206 : 2
28.12.2023U20 ЧМ-2024Группа BШвейцария U203 : 11
27.12.2023U20 ЧМ-2024Группа B3 : 0Швейцария U20
02.01.2023U20 ЧМ-20231/4 финала9 : 1Швейцария U20

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