Сент-Миррен - Селтик 02 Января прямая трансляция
Стадион: СМИСА (Гринхилл Роуд) (Пейсли, Шотландия), вместимость: 8016
02 Января 2024 года в 20:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 22-й тур
1-й тайм, 7'
0 : 2
0'
45'
90'
- 1'0:1Дайдзэн Маэда
- 7'0:2
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Миррен - Селтик, которое состоится 02 Января 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 22-й тур, оно проводится на стадионе: СМИСА (Гринхилл Роуд) (Пейсли, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Миррен
Пейсли
Селтик
Глазго
|1
|вр
|Zachary Hemming
|2
|зщ
|Джеймс Болтон
|22
|зщ
|Маркус Фрейзер
|5
|зщ
|Ричард Тейлор
|3
|зщ
|Скотт Тансер
|13
|пз
|Александрос Гогич
|15
|пз
|Caolan Boyd-Munce
|11
|пз
|Грег Килти
|8
|пз
|Райан Флинн
|20
|нп
|Toyosi Olusanya
|9
|нп
|Микаэл Мандрон
|1
|вр
|Джо Харт
|17
|зщ
|Майк Навроцкий
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|28
|пз
|Паулу Бернарду
|7
|нп
|Луис Пальма
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|8
|нп
|Киого Фурухаси
Запасные
|27
|вр
|Петер Урминский
|45
|зщ
|Элвис Буомоно
|18
|зщ
|Чарльз Данн
|16
|зщ
|Тьерри Смол
|7
|нп
|Jonah Ayunga
|10
|нп
|Конор Макминамин
|24
|нп
|Льюис Джеймисон
|21
|нп
|Алекс Грейв
|19
|нп
|Став Нахмани
|29
|вр
|Скотт Бэйн
|4
|зщ
|Густаф Лагербильке
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|90
|пз
|Майкл Джонстон
|13
|пз
|Хюн-Чун Ян
|14
|пз
|Дэвид Тернбулл
|41
|пз
|Рео Хататэ
|11
|нп
|Лиэль Абада
|19
|нп
|О Хюн Кю
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|01.11.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 11-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 2
|05.03.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 28-й тур
|1 : 5
|11.02.2023
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|5 : 1
|18.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 22-й тур
|4 : 0
|18.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 8-й тур
|2 : 0
|02.03.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 29-й тур
|2 : 0
|22.12.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 19-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|6 : 0
|10.02.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 25-й тур
|0 : 4
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|0 : 3
|27.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|0 : 1
|23.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 19-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 18-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 17-й тур
|2 : 0
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|26.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|0 : 3
|23.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 19-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 18-й тур
|0 : 2
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|21
|51
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|20
|46
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|21
|36
| 4
Плей-офф чемпионов
|Килмарнок
|22
|31
| 5
Плей-офф чемпионов
|Сент-Миррен
|21
|29
| 6
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|20
|25
| 7
Переходной турнир
|Данди
|18
|22
| 8
Переходной турнир
|Абердин
|18
|22
| 9
Переходной турнир
|Мазервелл
|21
|20
| 10
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|20
|19
| 11
Переходной турнир
|Росс Каунти
|19
|18
| 12
Переходной турнир
|Ливингстон
|21
|12