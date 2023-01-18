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Сент-Миррен - Селтик 02 Января прямая трансляция

Стадион: СМИСА (Гринхилл Роуд) (Пейсли, Шотландия), вместимость: 8016
02 Января 2024 года в 20:00 (+03:00). Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 22-й тур
Сент-Миррен
1-й тайм, 7'
0 : 2
Селтик

    0'
    45'
    90'
    • 1'
      0:1
      Дайдзэн Маэда
    • 7'
      0:2
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Миррен - Селтик, которое состоится 02 Января 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 22-й тур, оно проводится на стадионе: СМИСА (Гринхилл Роуд) (Пейсли, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Сент-Миррен
    Пейсли
    Селтик
    Глазго
    1АнглияврZachary Hemming
    2АнглиязщДжеймс Болтон
    22ШотландиязщМаркус Фрейзер
    5АнглиязщРичард Тейлор
    3АнглиязщСкотт Тансер
    13КипрпзАлександрос Гогич
    15Северная ИрландияпзCaolan Boyd-Munce
    11ШотландияпзГрег Килти
    8ШотландияпзРайан Флинн
    20АнглиянпToyosi Olusanya
    9ШотландиянпМикаэл Мандрон
    1АнглияврДжо Харт
    17ПольшазщМайк Навроцкий
    2КанадазщАлистер Джонстон
    3ШотландиязщГрег Тейлор
    5ИрландиязщЛиам Скэйлз
    33ДанияпзМэттью О'Райли
    42ШотландияпзКаллум Макгрегор
    28ПортугалияпзПаулу Бернарду
    7ГондураснпЛуис Пальма
    38ЯпониянпДайдзэн Маэда
    8ЯпониянпКиого Фурухаси
    Запасные
    27СловакияврПетер Урминский
    45УгандазщЭлвис Буомоно
    18ИрландиязщЧарльз Данн
    16АнглиязщТьерри Смол
    7АнглиянпJonah Ayunga
    10Северная ИрландиянпКонор Макминамин
    24ШотландиянпЛьюис Джеймисон
    21Новая ЗеландиянпАлекс Грейв
    19ИзраильнпСтав Нахмани
    29ШотландияврСкотт Бэйн
    4ШвециязщГустаф Лагербильке
    56ШотландиязщЭнтони Ралстон
    90ИрландияпзМайкл Джонстон
    13Южная КореяпзХюн-Чун Ян
    14ШотландияпзДэвид Тернбулл
    41ЯпонияпзРео Хататэ
    11ИзраильнпЛиэль Абада
    19Южная КореянпО Хюн Кю
    Главные тренеры
    Северная ИрландияБрендан Роджерс
    История личных встреч
    01.11.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 11-й тур Селтик2 : 1Сент-Миррен
    20.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 2Сент-Миррен
    05.03.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 28-й тур Сент-Миррен1 : 5Селтик
    11.02.2023 Кубок Шотландии 1/8 финала Селтик5 : 1Сент-Миррен
    18.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 22-й тур Селтик4 : 0Сент-Миррен
    18.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 8-й тур Сент-Миррен2 : 0Селтик
    02.03.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 29-й тур Селтик2 : 0Сент-Миррен
    22.12.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 19-й тур Сент-Миррен0 : 0Селтик
    21.08.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 3-й тур Селтик6 : 0Сент-Миррен
    10.02.2021 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 25-й тур Сент-Миррен0 : 4Селтик
    30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур 0 : 3Сент-Миррен
    27.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Сент-Миррен0 : 1
    23.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 19-й тур 2 : 0Сент-Миррен
    16.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 18-й тур Сент-Миррен0 : 0
    09.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 17-й тур Сент-Миррен2 : 0
    30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1
    26.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур 0 : 3Селтик
    23.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 19-й тур Селтик2 : 0
    16.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 18-й тур Селтик0 : 2
    13.12.2023 Лига чемпионов Группа E. 6-й тур Селтик2 : 1
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Плей-офф чемпионов
    		Селтик2151
    2
    Плей-офф чемпионов
    		Рейнджерс2046
    3
    Плей-офф чемпионов
    		Хартс2136
    4
    Плей-офф чемпионов
    		Килмарнок2231
    5
    Плей-офф чемпионов
    		Сент-Миррен2129
    6
    Плей-офф чемпионов
    		Хайберниан2025
    7
    Переходной турнир
    		Данди1822
    8
    Переходной турнир
    		Абердин1822
    9
    Переходной турнир
    		Мазервелл2120
    10
    Переходной турнир
    		Сент-Джонстон2019
    11
    Переходной турнир
    		Росс Каунти1918
    12
    Переходной турнир
    		Ливингстон2112

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