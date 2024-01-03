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ПСЖ - Тулуза 03 Января прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
03 Января 2024 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Франции 2023, Финал
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
ПСЖ
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тулуза, которое состоится 03 Января 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Тулуза
Тулуза
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Франция нп Килиан Мбаппе
29 Франция нп Брэдли Баркола
50 Франция вр Гийом Ресте
13 Франция зщ Кристиан Мависса Элеби
6 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
2 Дания зщ Расмус Николайсен
17 Чили зщ Габриэль Суасо
11 Испания пз Сесар Хелаберт
4 Нидерланды пз Стейн Спирингс
24 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
19 Камерун нп Франк Магри
9 Нидерланды нп Тейс Даллинга
15 Норвегия нп Арон Дённум
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Карлес Мартинес
История личных встреч
19.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Тулуза1 : 1ПСЖ
04.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур ПСЖ2 : 1Тулуза
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Тулуза0 : 3ПСЖ
25.08.2019 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ4 : 0Тулуза
31.03.2019 Франция - Лига 1 30-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
24.11.2018 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ1 : 0Тулуза
10.02.2018 Франция - Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 1ПСЖ
20.08.2017 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ6 : 2Тулуза
19.02.2017 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ0 : 0Тулуза
23.09.2016 Франция - Лига 1 7-й тур Тулуза2 : 0ПСЖ
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур ПСЖ3 : 1
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур 1 : 1ПСЖ
13.12.2023 Лига чемпионов Группа F. 6-й тур 1 : 1ПСЖ
09.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ2 : 1
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 0 : 2ПСЖ
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Тулуза1 : 2
17.12.2023 Франция - Лига 1 16-й тур Тулуза0 : 0
14.12.2023 Лига Европы Группа E. 6-й тур 1 : 2Тулуза
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур 3 : 0Тулуза
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Тулуза1 : 1
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