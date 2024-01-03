ПСЖ - Тулуза 03 Января прямая трансляция

0'

Мбаппе летом сокрушал заголовки СМИ своим именем, и сейчас начался новый этап – перед зимним трансферным окном.Когда это уже закончится? Чего ждать от Мбаппе этой зимой: «Реал», «золотая клетка» в Париже или вообще «Барселона»? 0'Наступил 2024 год, и для футбольных болельщиков это значит одно – теперь за переходами в топ-чемпионатах нужно следить ещё пристальнее.Следите за новостями вместе с нами!Live Мощный скандал в саге с переходом Мбаппе в «Реал»! Онлайн зимних трансферов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Франции: «ПСЖ» — «Тулуза». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.