ПСЖ - Тулуза 03 Января прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
03 Января 2024 года в 22:45 (+03:00). Суперкубок Франции 2023, Финал
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Тулуза, которое состоится 03 Января 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Франции 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Тулуза
Тулуза
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|50
|вр
|Гийом Ресте
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|6
|зщ
|Логан Кошта
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|11
|пз
|Сесар Хелаберт
|4
|пз
|Стейн Спирингс
|24
|пз
|Кристиан Кассерес
|19
|нп
|Франк Магри
|9
|нп
|Тейс Даллинга
|15
|нп
|Арон Дённум
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 1
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 3
|25.08.2019
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|31.03.2019
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|24.11.2018
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|10.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|20.08.2017
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|6 : 2
|19.02.2017
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|23.09.2016
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 6-й тур
|1 : 1
|09.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа E. 6-й тур
|1 : 2
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 1
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