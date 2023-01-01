Гранада - Кадис 03 Января прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
03 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Кадис, которое состоится 03 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Андре Феррейра
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|28
|зщ
|Рауль Торренте
|15
|зщ
|Карлос Нева
|24
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|23
|пз
|Херард Гумбау
|20
|пз
|Серхио Руис
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|7
|нп
|Лукас Бое
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|3
|зщ
|Фали Хименес
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|33
|зщ
|Лукас Пирес
|12
|пз
|Роминиг Куаме
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|27
|пз
|Роберт Наварро
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|25
|нп
|Макси Гомес
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|28.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 0
|13.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|26.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|11.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|0 : 0
|02.06.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|06.01.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|04.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1