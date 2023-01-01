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Гранада - Кадис 03 Января прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
03 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Гранада
Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Кадис, которое состоится 03 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Кадис
Кадис
13ПортугалияврАндре Феррейра
12ИспаниязщРикард Санчес
14ИспаниязщИгнаси Микель
28ИспаниязщРауль Торренте
15ИспаниязщКарлос Нева
24ИспанияпзГонсало Вильяр дель Фрайле
23ИспанияпзХерард Гумбау
20ИспанияпзСерхио Руис
11АлбаниянпМюрто Узуни
7АргентинанпЛукас Бое
26ИспаниянпБрайан Сарагоса
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
3ИспаниязщФали Хименес
5ИспаниязщВиктор Чуст
33БразилиязщЛукас Пирес
12МалипзРоминиг Куаме
4ИспанияпзРубен Алькарас
27ИспанияпзРоберт Наварро
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
25УругвайнпМакси Гомес
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
28.02.2022Испания - Примера26-й турГранада0 : 0Кадис
13.12.2021Испания - Примера17-й турКадис1 : 1Гранада
02.05.2021Испания - Примера34-й турГранада0 : 1Кадис
04.10.2020Испания - Примера5-й турКадис1 : 1Гранада
26.05.2019Испания - СегундаСегунда. 40-й турГранада1 : 1Кадис
11.01.2019Испания - СегундаСегунда. 21-й турКадис0 : 0Гранада
02.06.2018Испания - СегундаСегунда. 42-й турГранада2 : 1Кадис
06.01.2018Испания - СегундаСегунда. 21-й турКадис1 : 0Гранада
19.12.2023Испания - Примера18-й турГранада0 : 3
16.12.2023Испания - Примера17-й тур1 : 0Гранада
11.12.2023Испания - Примера16-й турГранада1 : 1
02.12.2023Испания - Примера15-й тур2 : 0Гранада
24.11.2023Испания - Примера14-й тур3 : 1Гранада
21.12.2023Испания - Примера18-й турКадис0 : 0
17.12.2023Испания - Примера17-й тур1 : 1Кадис
10.12.2023Испания - Примера16-й турКадис1 : 1
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд2 : 1Кадис
04.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Кадис

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