Реал Мадрид - Мальорка 03 Января прямая трансляция

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С 1 января Анчелотти был волен вести переговоры с другими работодателями, и этого президент «Реала» уже не мог позволить. 29 декабря Карло продлил соглашение с «бланкос» до 2026 года.Новый контракт — плод грамотного использования интереса из Бразилии Анчелотти изящно перехитрил президента «Реала» 0'2023-й подарил нам множество интересных сюжетов. Мы вспомнили самые интересные и предлагаем вам выбрать главный в уходящем году.Может, вы рады за Гвардиолу, выигравшего Лигу чемпионов? Или удивлены разборкам в «Спартаке»?Рейтинг Месси в США, звёзды в Саудовской Аравии или золото «Баварии»? Главные сюжеты 2023 года 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.