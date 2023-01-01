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Реал Мадрид - Мальорка 03 Января прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
03 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Реал Мадрид
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Мальорка, которое состоится 03 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
15УругвайпзФедерико Вальверде
10ХорватияпзЛука Модрич
8ГерманияпзТони Кроос
5АнглияпзДжуд Беллингем
21ИспанияпзБраим Диас
11Бразилиянп Родриго
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
20УругвайзщДжованни Гонсалес
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
3ИспаниязщТони Лато
18ИспанияпзАнтонио Санчес
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
14ИспанияпзДани Родригес
17КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
05.02.2023Испания - Примера20-й турМальорка1 : 0Реал Мадрид
11.09.2022Испания - Примера5-й турРеал Мадрид4 : 1Мальорка
14.03.2022Испания - Примера28-й турМальорка0 : 3Реал Мадрид
22.09.2021Испания - Примера6-й турРеал Мадрид6 : 1Мальорка
24.06.2020Испания - Примера31-й турРеал Мадрид2 : 0Мальорка
19.10.2019Испания - Примера9-й турМальорка1 : 0Реал Мадрид
16.03.2013Испания - Примера28-й турРеал Мадрид5 : 2Мальорка
29.10.2012Испания - Примера9-й турМальорка0 : 5Реал Мадрид
13.05.2012Испания - Примера38-й турРеал Мадрид4 : 1Мальорка
14.01.2012Испания - Примера19-й турМальорка1 : 2Реал Мадрид
21.12.2023Испания - Примера18-й тур0 : 1Реал Мадрид
17.12.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид4 : 1
12.12.2023Лига чемпионовГруппа C. 6-й тур2 : 3Реал Мадрид
09.12.2023Испания - Примера16-й тур1 : 1Реал Мадрид
02.12.2023Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
21.12.2023Испания - Примера18-й турМальорка3 : 2
17.12.2023Испания - Примера17-й тур0 : 0Мальорка
09.12.2023Испания - Примера16-й турМальорка1 : 0
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 3Мальорка
03.12.2023Испания - Примера15-й турМальорка0 : 0
Текстовая трансляция
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С 1 января Анчелотти был волен вести переговоры с другими работодателями, и этого президент «Реала» уже не мог позволить. 29 декабря Карло продлил соглашение с «бланкос» до 2026 года.Новый контракт — плод грамотного использования интереса из Бразилии Анчелотти изящно перехитрил президента «Реала» 0'2023-й подарил нам множество интересных сюжетов. Мы вспомнили самые интересные и предлагаем вам выбрать главный в уходящем году.Может, вы рады за Гвардиолу, выигравшего Лигу чемпионов? Или удивлены разборкам в «Спартаке»?Рейтинг Месси в США, звёзды в Саудовской Аравии или золото «Баварии»? Главные сюжеты 2023 года 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.

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