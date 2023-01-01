Реал Мадрид - Мальорка 03 Января прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
03 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Мальорка, которое состоится 03 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Тони Кроос
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|3
|зщ
|Тони Лато
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|17
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|14.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|6 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.03.2013
|Испания - Примера
|28-й тур
|5 : 2
|29.10.2012
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 5
|13.05.2012
|Испания - Примера
|38-й тур
|4 : 1
|14.01.2012
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|12.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 3
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
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