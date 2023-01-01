Жирона - Атлетико М 03 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
03 Января 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетико М, которое состоится 03 Января 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|15
|зщ
|Хуанпе
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|20
|пз
|Аксель Витсель
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|25
|нп
|Родриго Рикельме
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Диего Симеоне
История личных встреч
|13.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|02.04.2019
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 3
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.12.2018
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|20.01.2018
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|19.08.2017
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 4
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 5
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|13.12.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 6-й тур
|2 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
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Подводим итоги первой части сезона-2023/2024. Кто молодец, кто провалился, кто удивил, кто огорчил — vamos!Выбираем лучших и худших в первой половине испанского чемпионата Феликс «плесневеет», а «Жирона» не открытие. Большие итоги первой части сезона в Ла Лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Жирона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.