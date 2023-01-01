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Жирона - Атлетико М 03 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
03 Января 2024 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Жирона
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетико М, которое состоится 03 Января 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Атлетико М
Мадрид
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
15Испаниязщ Хуанпе
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
25ИспаниязщЭрик Гарсия
23ИспанияпзИван Мартин
14ИспанияпзАлеш Гарсия
8УкраинанпВиктор Цыганков
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
20БельгияпзАксель Витсель
6Испанияпз Коке
5АргентинапзРодриго Де Пауль
25ИспаниянпРодриго Рикельме
12БразилиянпСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
Главные тренеры
ИспанияАнхель Мичел
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
13.03.2023Испания - Примера25-й турЖирона0 : 1Атлетико М
08.10.2022Испания - Примера8-й турАтлетико М2 : 1Жирона
02.04.2019Испания - Примера30-й турАтлетико М2 : 0Жирона
16.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчАтлетико М3 : 3Жирона
09.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчЖирона1 : 1Атлетико М
02.12.2018Испания - Примера14-й турЖирона1 : 1Атлетико М
20.01.2018Испания - Примера20-й турАтлетико М1 : 1Жирона
19.08.2017Испания - Примера1-й турЖирона2 : 2Атлетико М
21.12.2023Испания - Примера18-й тур1 : 1Жирона
18.12.2023Испания - Примера17-й турЖирона3 : 0
10.12.2023Испания - Примера16-й тур2 : 4Жирона
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд2 : 5Жирона
02.12.2023Испания - Примера15-й турЖирона2 : 1
23.12.2023Испания - Примера4-й турАтлетико М1 : 0
19.12.2023Испания - Примера18-й турАтлетико М3 : 3
16.12.2023Испания - Примера17-й тур2 : 0Атлетико М
13.12.2023Лига чемпионовГруппа E. 6-й турАтлетико М2 : 0
10.12.2023Испания - Примера16-й турАтлетико М2 : 1
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Подводим итоги первой части сезона-2023/2024. Кто молодец, кто провалился, кто удивил, кто огорчил — vamos!Выбираем лучших и худших в первой половине испанского чемпионата Феликс «плесневеет», а «Жирона» не открытие. Большие итоги первой части сезона в Ла Лиге 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Жирона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.

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