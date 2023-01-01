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Аталанта - Сассуоло 03 Января прямая трансляция

03 Января 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Аталанта
Сассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Сассуоло, которое состоится 03 Января 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Алессио Дионизи
История личных встреч
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2Аталанта
04.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Сассуоло1 : 0Аталанта
15.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Аталанта2 : 1Сассуоло
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Сассуоло2 : 1Аталанта
21.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Аталанта2 : 1Сассуоло
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Сассуоло1 : 1Аталанта
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта5 : 1Сассуоло
21.06.2020 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта4 : 1Сассуоло
28.09.2019 Италия - Серия А 6-й тур Сассуоло1 : 4Аталанта
26.05.2019 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта3 : 1Сассуоло
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Аталанта1 : 0
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур 1 : 0Аталанта
18.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур Аталанта4 : 1
14.12.2023 Лига Европы Группа D. 6-й тур 0 : 4Аталанта
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур 1 : 0Сассуоло
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло1 : 2
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 2 : 2Сассуоло
11.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур 2 : 1Сассуоло
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Сассуоло1 : 2
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Некоторые европейские чемпионаты хоть и ушли на рождественские праздники, но многие россияне продолжают показывать свой уровень.Миранчук и Кузяев получили совсем мало времени Головин глупо удалился, а Оздоев снова забил. Выходные россиян за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии: «Аталанта» — «Сассуоло». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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