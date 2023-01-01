Аталанта - Сассуоло 03 Января прямая трансляция
03 Января 2024 года в 20:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Сассуоло, которое состоится 03 Января 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 0
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|2 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|5 : 1
|21.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 1
|28.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 4
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|18.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|4 : 1
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа D. 6-й тур
|0 : 4
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 2
|11.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Некоторые европейские чемпионаты хоть и ушли на рождественские праздники, но многие россияне продолжают показывать свой уровень.Миранчук и Кузяев получили совсем мало времени Головин глупо удалился, а Оздоев снова забил. Выходные россиян за рубежом 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии: «Аталанта» — «Сассуоло». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.