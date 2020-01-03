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Рома - Кремонезе 03 Января прямая трансляция

03 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Рома
Кремонезе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кремонезе, которое состоится 03 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Италия Давиде Баллардини
История личных встреч
28.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Кремонезе2 : 1Рома
01.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Рома1 : 2Кремонезе
22.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Рома1 : 0Кремонезе
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур 1 : 0Рома
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Рома2 : 0
17.12.2023 Италия - Серия А 16-й тур 2 : 0Рома
14.12.2023 Лига Европы Группа G. 6-й тур Рома3 : 0
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Рома1 : 1
26.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 19-й тур 3 : 2Кремонезе
23.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 18-й тур Кремонезе4 : 0
16.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 17-й тур 1 : 0Кремонезе
09.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 16-й тур Кремонезе1 : 0
02.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 15-й тур 0 : 0Кремонезе

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