Рома - Кремонезе 03 Января прямая трансляция
03 Января 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Кремонезе, которое состоится 03 Января 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Давиде Баллардини
История личных встреч
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|22.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 0
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|17.12.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа G. 6-й тур
|3 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|26.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 19-й тур
|3 : 2
|23.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 18-й тур
|4 : 0
|16.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 17-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 16-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 15-й тур
|0 : 0