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Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
03 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
Бостон Брюинз

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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз, которое состоится 03 Января 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
КанадаПаскаль Венсан
КанадаДжим Монтгомери
История личных встреч
04.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
28.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 2Бостон Брюинз
31.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз2 : 1 ОТКоламбус Блю Джекетс
17.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
29.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс0 : 4Бостон Брюинз
05.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТБостон Брюинз
03.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2Коламбус Блю Джекетс
06.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс4 : 5 ББостон Брюинз
31.07.2020Товарищеские матчи (клубы)Товарищеские матчиКоламбус Блю Джекетс4 : 1Бостон Брюинз
15.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 0Бостон Брюинз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТКоламбус Блю Джекетс
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс6 : 5 ОТ
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс1 : 4
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТ
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 5Бостон Брюинз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатБостон Брюинз5 : 2
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Бостон Брюинз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Бостон Брюинз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Бостон Брюинз

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