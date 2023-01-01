Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
03 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Бостон Брюинз, которое состоится 03 Января 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
|Паскаль Венсан
|Джим Монтгомери
История личных встреч
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|17.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|29.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|05.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|03.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|31.07.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1