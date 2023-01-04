Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
03 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 03 Января 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Род Бриндамор
История личных встреч
|03.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|31.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 7-й матч
|2 : 6
|29.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|5 : 2
|27.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|3 : 1
|25.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|4 : 1
|22.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|3 : 1
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б