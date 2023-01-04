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Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
03 Января 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 03 Января 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
СШАПитер Лавиолетт
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
03.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 1Каролина Харрикейнз
24.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс2 : 3Каролина Харрикейнз
12.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
04.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс5 : 3Каролина Харрикейнз
31.05.2022НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 7-й матчКаролина Харрикейнз2 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
29.05.2022НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 6-й матчНью-Йорк Рейнджерс5 : 2Каролина Харрикейнз
27.05.2022НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 5-й матчКаролина Харрикейнз3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
25.05.2022НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 4-й матчНью-Йорк Рейнджерс4 : 1Каролина Харрикейнз
22.05.2022НХЛ - плей-офф1/2 финала - Восток. 3-й матчНью-Йорк Рейнджерс3 : 1Каролина Харрикейнз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 5Нью-Йорк Рейнджерс
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс5 : 1
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс4 : 3 ОТ
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Рейнджерс3 : 4
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Каролина Харрикейнз
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз5 : 3
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Каролина Харрикейнз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз4 : 5
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 БКаролина Харрикейнз

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