Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс 03 Января прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Эндрю Брюнетт
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|18.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|22.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|16.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|01.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|18.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|08.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5