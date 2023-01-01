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Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс 03 Января прямая трансляция

Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
КанадаЭндрю Брюнетт
КанадаЛюк Ричардсон
История личных встреч
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс3 : 4 БНэшвилл Предаторз
18.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 2Чикаго Блэкхоукс
17.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз1 : 2Чикаго Блэкхоукс
05.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
22.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 4Нэшвилл Предаторз
16.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз4 : 3Чикаго Блэкхоукс
01.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз6 : 1Чикаго Блэкхоукс
18.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 3 ОТНэшвилл Предаторз
08.11.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТНэшвилл Предаторз
24.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс1 : 3Нэшвилл Предаторз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БНэшвилл Предаторз
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТНэшвилл Предаторз
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 5
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНэшвилл Предаторз2 : 3
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Нэшвилл Предаторз
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионат8 : 1Чикаго Блэкхоукс
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТ
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 5Чикаго Блэкхоукс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатЧикаго Блэкхоукс2 : 5

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