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Виннипег Джетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 03 Января прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Тампа-Бэй Лайтнинг

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
КанадаДжон Купер
История личных встреч
23.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 3 ОТВиннипег Джетс
13.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 3Виннипег Джетс
07.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
17.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг7 : 4Виннипег Джетс
09.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс7 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
18.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс1 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
17.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Виннипег Джетс
06.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Виннипег Джетс
17.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс5 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
31.01.2018НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Виннипег Джетс
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс4 : 2
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 ОТВиннипег Джетс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс5 : 1
21.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВиннипег Джетс5 : 2
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг4 : 3
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг1 : 5
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг2 : 3
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2 БТампа-Бэй Лайтнинг
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатТампа-Бэй Лайтнинг5 : 4

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