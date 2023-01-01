Виннипег Джетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 03 Января прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Джон Купер
История личных встреч
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|13.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|07.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|17.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|09.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|18.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|17.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|31.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4