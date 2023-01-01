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Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 03 Января прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаПитер Дебур
КанадаМартен Сан-Луи
История личных встреч
24.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 2Монреаль Канадиенс
23.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс2 : 5Даллас Старз
18.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4 ОТДаллас Старз
19.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз3 : 5Монреаль Канадиенс
16.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс3 : 4 ОТДаллас Старз
03.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 1Монреаль Канадиенс
01.01.2019НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз2 : 3 ОТМонреаль Канадиенс
31.10.2018НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс1 : 4Даллас Старз
14.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатМонреаль Канадиенс4 : 2Даллас Старз
22.11.2017НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз3 : 1Монреаль Канадиенс
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз8 : 1
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз5 : 4 ОТ
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1Даллас Старз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Даллас Старз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДаллас Старз4 : 3 ОТ
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Монреаль Канадиенс
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Монреаль Канадиенс
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 3Монреаль Канадиенс
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Монреаль Канадиенс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТМонреаль Канадиенс

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