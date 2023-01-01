Даллас Старз - Монреаль Канадиенс 03 Января прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|24.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|18.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|16.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|03.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|31.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|14.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ