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Эдмонтон Ойлерз - Филадельфия Флайерз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
03 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Филадельфия Флайерз

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Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 03 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
КанадаКрис Ноблох
СШАДжон Торторелла
История личных встреч
20.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
22.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 2Филадельфия Флайерз
10.02.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1 БЭдмонтон Ойлерз
02.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз0 : 3Эдмонтон Ойлерз
28.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз3 : 5Филадельфия Флайерз
17.10.2019НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз6 : 3Филадельфия Флайерз
02.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз5 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
15.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз4 : 1Филадельфия Флайерз
07.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатЭдмонтон Ойлерз2 : 4Филадельфия Флайерз
21.10.2017НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 1Эдмонтон Ойлерз
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионат2 : 7Эдмонтон Ойлерз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3 БЭдмонтон Ойлерз
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 5Эдмонтон Ойлерз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Эдмонтон Ойлерз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 6Эдмонтон Ойлерз
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3Филадельфия Флайерз
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 1 ОТФиладельфия Флайерз
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 4Филадельфия Флайерз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 6 БФиладельфия Флайерз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФиладельфия Флайерз2 : 4

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