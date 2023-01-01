Эдмонтон Ойлерз - Филадельфия Флайерз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
03 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 03 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Джон Торторелла
История личных встреч
|20.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|28.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|02.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|15.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|07.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|21.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 6 Б
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4