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Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
СШАДжон Хайнс
КанадаРайан Хаска
История личных встреч
15.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 2 БКалгари Флэймз
06.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз2 : 5Миннесота Уайлд
08.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд0 : 1 БКалгари Флэймз
05.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз0 : 3Миннесота Уайлд
08.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз5 : 3Миннесота Уайлд
29.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 2 ОТКалгари Флэймз
02.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд1 : 5Калгари Флэймз
27.02.2022НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз7 : 3Миннесота Уайлд
10.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз2 : 1Миннесота Уайлд
06.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд4 : 5 БКалгари Флэймз
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд2 : 3
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 2Миннесота Уайлд
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд6 : 3
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд3 : 2
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатМиннесота Уайлд4 : 3 ОТ
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз4 : 3
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз1 : 2
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 3Калгари Флэймз
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 3Калгари Флэймз
19.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКалгари Флэймз3 : 1

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