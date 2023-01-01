Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 20554
03 Января 2024 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Калгари Флэймз, которое состоится 03 Января 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Райан Хаска
История личных встреч
|15.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|05.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|08.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|27.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|10.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|06.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|19.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1