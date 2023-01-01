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Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Айлендерс 03 Января прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
03 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Айлендерс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 03 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаЛэйн Ламберт
История личных встреч
25.10.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 7Колорадо Эвеланш
20.12.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш1 : 0 БНью-Йорк Айлендерс
30.10.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 4Колорадо Эвеланш
08.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 5Колорадо Эвеланш
02.03.2022НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
20.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
07.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс1 : 0Колорадо Эвеланш
09.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТКолорадо Эвеланш
18.12.2018НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш1 : 4Нью-Йорк Айлендерс
01.01.2018НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 1Нью-Йорк Айлендерс
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш3 : 1
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат1 : 2Колорадо Эвеланш
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш4 : 1
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатКолорадо Эвеланш6 : 4
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Нью-Йорк Айлендерс
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс5 : 1
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатНью-Йорк Айлендерс0 : 7
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 5Нью-Йорк Айлендерс
21.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс

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