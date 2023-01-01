Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Айлендерс 03 Января прямая трансляция
Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
03 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 03 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Лэйн Ламберт
История личных встреч
|25.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|20.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
|30.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|08.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|20.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|07.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|09.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|18.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|01.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|21.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ