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Аризона Койотс - Флорида Пантерз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
03 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Флорида Пантерз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Флорида Пантерз, которое состоится 03 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
КанадаАндре Туриньи
КанадаПол Морис
История личных встреч
04.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 3Аризона Койотс
02.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс3 : 1Флорида Пантерз
11.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс1 : 3Флорида Пантерз
26.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз5 : 3Аризона Койотс
26.02.2020НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс1 : 2Флорида Пантерз
08.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз2 : 5Аризона Койотс
22.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 2Аризона Койотс
27.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс4 : 3 БФлорида Пантерз
25.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 2Аризона Койотс
20.12.2017НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс2 : 3Флорида Пантерз
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат0 : 2Аризона Койотс
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс5 : 4 ОТ
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 1Аризона Койотс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Аризона Койотс
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатАризона Койотс4 : 3
31.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 1
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 3
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 3Флорида Пантерз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз4 : 2
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатФлорида Пантерз1 : 4

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