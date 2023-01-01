Аризона Койотс - Флорида Пантерз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Маллетт-Арена (Темпе, США), вместимость: 4600
03 Января 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Флорида Пантерз, которое состоится 03 Января 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Маллетт-Арена (Темпе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Пол Морис
История личных встреч
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|26.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|25.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|31.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|23.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4