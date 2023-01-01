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Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
03 Января 2024 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз

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Статистика встреч
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторз, которое состоится 03 Января 2024 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
КанадаРик Токкет
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
10.11.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 5Ванкувер Кэнакс
12.03.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс5 : 2Оттава Сенаторз
09.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз4 : 6Ванкувер Кэнакс
20.04.2022НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс3 : 4 БОттава Сенаторз
02.12.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 6Ванкувер Кэнакс
29.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз6 : 3Ванкувер Кэнакс
27.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 1Ванкувер Кэнакс
25.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс4 : 2Оттава Сенаторз
23.04.2021НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс0 : 3Оттава Сенаторз
18.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 3 БВанкувер Кэнакс
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс1 : 4
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатВанкувер Кэнакс7 : 4
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
20.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 5Ванкувер Кэнакс
17.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 4Ванкувер Кэнакс
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 1
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз2 : 6
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат2 : 4Оттава Сенаторз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатОттава Сенаторз5 : 4 ОТ
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 4Оттава Сенаторз

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