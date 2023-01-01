Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторз 03 Января прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
03 Января 2024 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторз, которое состоится 03 Января 2024 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Оттава Сенаторз
Оттава
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|10.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|20.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|29.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|25.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|23.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|18.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|29.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|20.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|30.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|28.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|22.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4