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Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингз 03 Января прямая трансляция

Стадион: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США), вместимость: 17562
03 Января 2024 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сан-Хосе Шаркс
Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингз, которое состоится 03 Января 2024 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эс-Эй-Пи-центр (Сан-Хосе, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
СШАДерек Лалонд
История личных встреч
08.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 6 ОТСан-Хосе Шаркс
25.01.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 2 ОТСан-Хосе Шаркс
18.11.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс4 : 7Детройт Ред Уингз
12.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТДетройт Ред Уингз
05.01.2022НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз6 : 2Сан-Хосе Шаркс
01.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз2 : 0Сан-Хосе Шаркс
17.11.2019НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс4 : 3 БДетройт Ред Уингз
26.03.2019НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 3Детройт Ред Уингз
24.02.2019НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 5Сан-Хосе Шаркс
13.03.2018НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс5 : 3Детройт Ред Уингз
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионат3 : 1Сан-Хосе Шаркс
29.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс0 : 5
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат5 : 1Сан-Хосе Шаркс
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат7 : 4Сан-Хосе Шаркс
22.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатСан-Хосе Шаркс2 : 5
01.01.2024НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз3 : 5
30.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз5 : 4 ОТ
28.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат6 : 3Детройт Ред Уингз
24.12.2023НХЛ - регулярный чемпионат3 : 2Детройт Ред Уингз
23.12.2023НХЛ - регулярный чемпионатДетройт Ред Уингз7 : 6 Б

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