Осасуна - Альмерия 04 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Альмерия, которое состоится 04 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Альмерия
Альмерия
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|16
|нп
|Мой Гомес
|9
|нп
|Чими Авила
|17
|нп
|Анте Будимир
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|21
|зщ
|Чуми
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|17
|зщ
|Алехандро Посо
|6
|пз
|Дион Лопи
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|12
|нп
|Лео Баптистау
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|12.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|27.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|26.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|0 : 1
|08.09.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|3 : 1
|10.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|0 : 1
|16.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 5-й тур
|2 : 1
|07.02.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 24-й тур
|0 : 0
|06.09.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 3-й тур
|2 : 1
|04.04.2014
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|15.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0