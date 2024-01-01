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Осасуна - Альмерия 04 Января прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
04 Января 2024 года в 19:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Осасуна
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Альмерия, которое состоится 04 Января 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Альмерия
Альмерия
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
24 Испания зщ Алехандро Катена
5 Испания зщ Давид Гарсия
3 Испания зщ Хуан Крус
15 Испания зщ Рубен Пенья
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
16 Испания нп Мой Гомес
9 Аргентина нп Чими Авила
17 Хорватия нп Анте Будимир
25 Португалия вр Луиш Мануэл Максимиану
21 Испания зщ Чуми
3 Испания зщ Эдгар Гонсалес
22 Мексика зщ Сесар Монтес
15 Экваториальная Гвинея зщ Серхио Акьем
17 Испания зщ Алехандро Посо
6 Сенегал пз Дион Лопи
5 Аргентина пз Лукас Робертоне
19 Испания пз Серхио Аррибас
10 Испания нп Адриан Эмбарба
12 Бразилия нп Лео Баптистау
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Гаиска Гаритано
История личных встреч
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Осасуна3 : 1Альмерия
12.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Альмерия0 : 1Осасуна
27.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Альмерия0 : 0 5 : 4Осасуна
26.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Альмерия0 : 1Осасуна
08.09.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Осасуна3 : 1Альмерия
10.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Альмерия0 : 1Осасуна
16.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 5-й тур Осасуна2 : 1Альмерия
07.02.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 24-й тур Осасуна0 : 0Альмерия
06.09.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 3-й тур Альмерия2 : 1Осасуна
04.04.2014 Испания - Примера 32-й тур Альмерия1 : 2Осасуна
21.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 3 : 2Осасуна
15.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Осасуна1 : 0
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 1 : 1Осасуна
02.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Осасуна1 : 1
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур 3 : 1Осасуна
20.12.2023 Испания - Примера 18-й тур 3 : 2Альмерия
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Альмерия0 : 0
10.12.2023 Испания - Примера 16-й тур 2 : 1Альмерия
06.12.2023 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 0Альмерия
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Альмерия0 : 0

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